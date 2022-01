Chelsea, Havertz festeggia il gol e si rompe un dito

La conferma della frattura del mignolo l'ha data il tecnico Tuchel a fine gara

Il centrocampista del Chelsea Kai Havertz si è infortunato al mignolo destro mentre festeggiava il suo gol nella prima semifinale di Coppa di Lega inglese contro il Tottenham (2-0). Il tedesco ha ricevuto cure mediche e ha continuato l'incontro, ma ha lasciato il campo sostituto durante la pausa dal connazionale Timo Werner. Come ha affermato l'allenatore del Chelsea Thomas Tuchel dopo la partita, il centrocampista si è rotto un dito. “Kai ha giocato con dolore nel primo tempo, ma non ha retto nella ripresa chiedendo di uscire. Spero che questo non sia un grosso problema e che sarà in grado di giocare la prossima partita", ha detto Tuchel.