Chelsea, Havertz positivo al Covid. Lampard: “Tutti gli altri sono negativi”

Kai Havertz è risultato positivo al Covid-19, notizia che non fa di certo fare i salti di gioia a Frank Lampard, allenatore del Chelsea, che ha annunciato la positività del giocatore prima della partita contro il Rennes: “Kai è risultato positivo nei test prima di questa gara ed è quindi stato escluso dal gruppo squadra e messo in isolamento come da ordini del medico. Gli auguriamo ogni bene – continua Lampard – , stiamo prendendo tutte le precauzioni del caso, tutti sono stati testati e siamo risultati negativi a parte Kai”. Il calciatore arrivato dal Leverkusen, fino ad oggi ha disputato 5 partite in Premier League con la maglia dei Blues.