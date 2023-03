Chelsea, Havertz segna e deride Pickford. Potter contrariato: “Non dovrebbe accadere”

Il Chelsea ha pareggiato 2-2 contro l'Everton. A far parlare è stata soprattutto la rete di Kai Havertz per il momentaneo 2-1 dei Blues. Il giocatore tedesco, infatti, si è presentato dal dischetto e con freddezza ha battuto il portiere rivale Pickford .

Non contento del gol, il giocatore si è messo ad esultare "in faccia" all'avversario con una espressione visibilmente ironica. Una esultanza che è stata ripresa da tantissimi utenti social e che non è passata inosservata, ovviamente, a chi era in campo e in panchina.