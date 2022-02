Chelsea, Hudson-Odoi racconta: “Certe volte Tuchel urla così forte che vorrei…”

Parla l'esterno offensivo dei Blues

URLA - "Tuchel è una grande persona. In termini di tattica, è fantastico. Sa come ottenere il massimo da ogni giocatore", ha esordito il calciatore Blues. "A volte lo fa in un modo che però non vorresti sentire. Certe volte Tuchel urla così tanto che pensi: 'Forse dovresti calmarti un po' e smettere di urlare?'. Ma sta cercando di trasmetterci un messaggio preciso e chiarire cosa fare per vincere. Non si limita a urlare, cerca di assicurarsi di ottenere il massimo da tutti. E in questo modo poi vinciamo e diamo tutti il 100%. Lui è speciale. Non ho mai lavorato con un tale allenatore prima. È sempre in buona forma, sempre in piedi. Tuchel è sempre pronto ad aiutarti e a parlare con te", ha raccontato Hudson-Odoi.