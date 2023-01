Chelsea, i tifosi rimpiangono Tuchel: cori per l’ex mister in FA Cup

I Blues perdono contro il Manchester City e i tifosi cantano in favore dell'ex mister Thomas Tuchel.

Redazione ITASportPress

L'ennesima sconfitta stagionale del Chelsea, avvenuta in FA Cup contro il Manchester City (4-0 il risultato finale in favore dei Citizens), ha fatto scatenare i tifosi Blues. Nessuna particolare contestazione al mister Graham Potter, il cui futuro resta in bilico, ma "solo" dei cori che fanno ben capire l'umore di tutto il pubblico dello Stamford Bridge.

Infatti, in occasione della gara persa contro la formazione di Guardiola, dagli spalti, i tifosi del Chelsea hanno intonato cori per Thomas Tuchel. Si, proprio per l'ex l'allenatore tedesco che ha vinto la Champions League con il club londinese nel 2021 ma è stato esonerato lo scorso 7 settembre, dopo un inizio di stagione non positivo.

Col cambio di mister e l'arrivo di Potter, però, le cose non sono cambiate. Con Tuchel il Chelsea aveva una media di 1,67 punti in sei partite di campionato, mentre con il neo allenatore sono 1,36 in undici gare. Insomma, probabilmente sarebbe bastato avere solo un pizzico in più di pazienza...