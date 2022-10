Chelsea, il colpo ad effetto di Boehly si chiama… Cristiano Ronaldo

Il club di Londra potrebbe provarci per CR7 a gennaio.

La rottura tra il Manchester United e Cristiano Ronaldo sembra insanabile e sono numerose le voci di addio già a partire dalla finestra di trattative invernali. In tal senso, sembra potersi riaprire una vecchia pista che, in passato, era stata bocciata.

Secondo il Daily Mail, il fuoriclasse portoghese, non convocato per la sfida contro il Chelsea dopo il suo rifiuto di entrare in campo contro il Tottenham mercoledì scorso, potrebbe finire proprio nella Londra Blues.