Chelsea, il gol non arriva e una pizzeria ironizza sui social

Il Chelsea continua il suo periodo nero colmo di sconfitte e mere delusioni. L'ultima risale proprio a questa domenica, quando i blues hanno affrontato l'Aston Villa perdendo per 0-1. Un'altra disfatta senza riuscire a fare nemmeno un gol, scivolando in 14esima posizione. La cattiva situazione, certamente insolita, ha così fatto scatenare l'ilarità dei social con la famosa catena di pizzerie statunitense Domino's pizza che ha scritto: "Dall'ultimo gol del Chelsea, abbiamo consegnato circa 852,609 pizze". Un messaggio colmo di sarcasmo, che certo non avrà fatto sorridere i tifosi blues. In effetti, la squadra di Pochettino non segna un gol dallo scorso 25 agosto, quando contro il Luton Town sono riusciti a collezionare il loro primo ed unico successo stagionale. C'è tanto da fare per migliorare.