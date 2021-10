Chelsea, il record storico di Jorginho in Premier: 10 centri dal dischetto

L'Italiano sempre più protagonista in Premier League

Il centrocampista del Chelsea Jorginho oggi ha firmato su rigore il 3-0 contro il Newcastle. Con questo centro dagli undici metri l'italiano diventato il primo calciatore nella storia della Premier League a segnare gli ultimi 10 gol dal dischetto. Il Chelsea con la vittoria di oggi ha aumentato il distacco sulla seconda in classifica che è il Liverpool che ha pareggiato in casa. I campioni d'Europa adesso hanno 26 punti, tre in più della squadra di Klopp.