Chelsea in Champions League grazie alla punizione di Mount provata quando… era ancora un bambino

2-0 secco al Wolverhampton e accesso alla prossima edizione della Champions League assicurata. Fa festa il Chelsea e fa festa, in modo particolare, anche Mason Mount. Una punizione del giovane inglese ha regalato il vantaggio che ha spianato la strada ai blues. Un gol che, come rivelerà la stessa società londinese, ha radici molto molto profonde…

Mount: una punizione provata da piccolo

Il classe 1999 è stato assoluto protagonista della stagione del Chelsea. 37 partite e 7 gol quest’anno e soprattutto una rete su punizione che conferma l’ingresso in Champions League anche per la prossima annata. Un calcio piazzato che è frutto del lavoro di tanti, tantissimi anni. Non ci credete? A svelarlo è lo stesso Chelsea che ha recuperato e pubblicato sui social un vecchio filmato in cui proprio Mason Mount si allena nel gesto tecnico. Quella volta, un piccolo Mount andò a segno in allenamento. Questa volta, invece, per un obiettivo ancora più importante.

Una favola a lieto fine, insomma, con la possibilità di ripetersi in futuro, magari proprio nella grande competizione e, chissà, un giorno anche per vincerla. La storia insegna…

