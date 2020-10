Chelsea, Jorginho e il sogno di giocare con… Cech: “Può dare tanto. Potevo immaginarlo solo alla Playstation e ora…”

Incredibile ma vero, Petr Cech potrebbe dover tornare a giocare tra i pali del Chelsea. In una situazione di emergenza di rosa, dovuta anche al coronavirus, il mister dei blues Frank Lampard lo ha inserito nella lista dei 25 giocatori per il campionato di Premier League. Peccato che ora, il 38enne non sia più un calciatore da qualche tempo bensì si occupi di essere il Technical and Performance Advisor dei londinesi. Un ritorno tra i pali che ha scosso, positiviamente, anche l’ambiente con Jorginho, in modo particolare, che vedrebbe di buon occhio la leggenda in campo.

Jorginho sogna di giocare con Cech

Come detto, insieme a Kepa, Caballero e Mendy, anche Petr Cech è stato inserito nei 25 calciatori che possono scendere in campo in campionato. Cech si è ritirato da un anno ma potrebbe tornare utile nelle rotazioni del Chelsea. Il centrocampista Jorginho, al Mirror, ha espresso tutta la sua gioia: “Penso che Cech possa essere di grande aiuto. È una leggenda con molta esperienza alle spalle, quindi penso davvero che potrebbe aiutare molto la squadra nello spogliatoio, e se deve giocare, può ancora farlo in modo grandioso”.

E ancora: “Mi piacerebbe molto giocare con lui, perché prima avevo l’opportunità di farlo solo sulla Playstation!”. Insomma, in casa Chelsea non vedono l’ora di riavere l’esperto portiere in campo a dare una mano.