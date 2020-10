Chelsea, Kanté ai ferri corti con Lampard: il tecnico non lo ha lasciato andare al matrimonio di un amico

N’Golo Kanté ai ferri corti con Frank Lampard. Non è una novità ma la sorpresa arriverebbe da un particolare retroscena raccontato da Le10sport che cita Le Parisien. Dietro i malumori, anche recenti, del centrocampista francese che piace all’Inter, ci sarebbe il mancato permesso da parte del mister di… partecipare al matrimonio di un amico.

Kanté: retroscena con Lampard

Da quanto si apprende dai media francesi, il 29enne centrocampista del Chelsea e della Francia avrebbe recentemente chiesto all’allenatore di lasciarlo libero di saltare un giorno di allenamento a causa di un invito ricevuto per un matrimonio di un amico. Il tecnico ha rifiutato di accordare il permesso al giocatore che, da quanto si apprende, non avrebbe preso molto bene la risposta del mister. A questo punto, Kanté si trova sempre più in bilico con i rumors di mercato sempre più insistenti che lo vorrebbero vicino a squadre come Inter, Psg e Real Madrid.