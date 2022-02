Chelsea, Kanté: “Col Mondiale per Club fatta la storia ma vogliamo vincere ancora”

Il centrocampista non è sazio e vuole vincere ancora tanti trofei

GIOIA - Sulla vittoria del Mondiale per Club, Kanté ha detto: "Sicuramente è una sensazione speciale. Ci siamo divertiti molto ad Abu Dhabi ed è stato un grande torneo. L'abbiamo preso molto sul serio, molti dei miei compagni non avevano mai partecipato a questo torneo prima e il Chelsea non aveva ancora vinto questo titolo. È un onore per me aver fatto parte di questa squadre e ver alzato la Coppa. Come ho già detto, si tratta della prima volta che il club vince questo torneo, siamo felici di essere parte di tutto questo. Alla fine della scorsa stagione abbiamo vinto la Champions League e ora siamo tutti emozianti e felici per questo altro traguardo".