Chelsea, Koulibaly pazzo di Joao Felix e Mudryk: “Magia quando hanno il pallone”

"Sono tutti bravi nuovi acquisti. Seguivo Mudryk da molto tempo perché eravamo in contatto su Instagram e quindi lo conosco da un po'", ha ammesso il difensore. "Penso sia davvero molto forte in allenamento, è veloce e bravo con il pallone. Questo vale anche per Joao Felix che però tutti conoscevano già. Quando loro hanno la palla tra i piedi si viene a creare della magia e questo è un bene per noi".