Chelsea, la Premier indaga su Abramovich: nel mirino i casi Eto’o e Willian

Come spiegato dal quotidiano inglese, "Willian fu pagato dal Chlesea 38 milioni di euro, mentre l'ex di Inter e Barcellona arrivò a titolo gratuito. Secondo l'autorevole quotidiano The Times, "al centro dell'indagine ci sarebbero alcuni pagamenti effettuati a favore di "enti russi", ma che non sarebbero legati al valore dei trasferimenti dei due calciatori citati. Inoltre - come spiegato - l'indagine in atto sarebbe anche su un pagamento effettuato dal Chelsea in favore della famiglia di uno dei due calciatori in questione. Come spiegato, la Premier League già da diversi mesi avrebbe iniziato a raccogliere diverse informazioni sul caso, indagando sugli accordi conclusi dal club di Londra durante l'epoca di Roman Abramovich, magnate russo ormai da anni lontano dal mondo del calcio. In caso di conferma delle idee di accusa mosse dal tabloid britannico, il Chelsea rischierebbe una penalità in classifica.