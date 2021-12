Chelsea, Lampard: “Ad un certo punto capii di essere stato esonerato”

Torna sulla vicenda del suo esonero l'ex tecnico Lampard

L’ex tecnico del Chelsea, Frank Lampard, durante la trasmissione di Gary Neville, The Overlap, è tornato a parlare del suo addio al club londinese: "Avevamo vinto contro il Luton in FA Cup e il giorno seguente ho ricevuto un messaggio dal presidente del club Bruce Buck. Mi chiese di spostare l'allenamento per incontrarlo in sala riunioni. Quando sono andato a incontrare Bruce e Marina sapevo già cosa sarebbe successo. Ti senti grato per il periodo vissuto ma sai che non c’è nulla che tu possa fare per evitare quello che stava accadendo. Non mi sono mai trovato in una posizione simile, per me è stata una situazione particolare. Quando accetti questo lavoro capisci però che quella chiamata sarebbe potuta arrivare e al Chelsea a meno che tu non vinca titoli per tanto tempo, l’esonero difficilmente non arriverà mai".