Chelsea, Lampard carico: “Prossima stagione vogliamo più del quarto posto”

Frank Lampard guarda al futuro. Il tecnico del Chelsea, dopo la prima stagione alla guida dei blues, ha fatto un primo bilancio dell’annata. Dopo l’eliminazione dalla Champions League ad opera del Bayern Monaco, il manager dei londinesi ha parlato ai media inglesi anche in vista della prossima annata.

Lampard: “Vogliamo più del quarto posto in Premier League”

“I ragazzi hanno reagito bene, anche se non è facile dirlo dopo un 4-1”, ha detto Lampard dopo il k.o. contro il Bayern Monaco e la conseguente eliminazione dalla Champions League. “Dopo i due gol subiti abbiamo reagito bene. Abbiamo commesso alcuni errori individuali che hanno portato ai loro gol”. Ma in vista della prossima stagione, soprattutto in campionato, il manager dei blues non si nasconde e con la sua consueta grinta commenta: “Mercato? Dobbiamo capire come possiamo e dove dobbiamo migliorare per rendere la squadra più forte. Ora il gruppo è in costruzione, solamente poco tempo fa abbiamo perso un giocatore importante come Hazard. Vogliamo di più del quarto posto l’anno prossimo, ma abbiamo raggiunto comunque un buon obiettivo in questa annata”.

