Chelsea, Lampard: “Havertz deve dimostrare il prezzo del suo cartellino. Werner…”

L’allenatore del Chelsea, Frank Lampard, parlando in conferenza ha commentato l’inizio di avventura con la maglia dei Blues dei tedeschi Havertz e Werner: “Kai ha cominciato alla grande, poi è stato colpito dal Covid e di conseguenza ha dovuto fermarsi. Ora tutti quanti si aspettano che dimostri sul campo il costo del suo cartellino. Bisogna avere pazienza, giocare in Premier League non è facile e in passato tanti campioni hanno incontrato delle difficoltà. Werner è un attaccante e come prima cosa deve segnare con continuità, ma allo stesso tempo è importante che rimanga lucido e che abbia sempre forza mentale”.