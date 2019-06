Chelsea-Lampard, il presidente del Derby County avvisa: “Ancora non è fatta”

Manca davvero poco per l’annuncio di Frank Lampard come nuovo allenatore del Chelsea, anche perché l’unico rimasto in lizza, ma Mel Morris, presidente della sua attuale squadra, il Derby County, ha voluto sottolineare che ancora non è fatta: “Per quel che mi riguarda, la trattativa non è ancora chiusa – ha detto a TalkSPORT -. Spero che Lampard sia ancora con noi nella prossima stagione, ma siamo tutti consapevoli che prima o poi la sua avventura al Derby sarebbe terminata. Fin dal primo incontro che abbiamo avuto insieme avevamo parlato di questa opportunità di guidare il Chelsea, sapevamo che prima o poi sarebbe capitato, ma non pensavamo così presto. Se se ne andrà, avremo difficoltà, ma d’altronde ha fatto così bene che ha attirato subito l’attenzione dei blues“. Il proprietario incasserà 5 milioni di euro se l’operazione andrà a buon fine.