Chelsea, Lampard: “Lo sblocco del mercato notizia positiva, vedremo a gennaio”

Sorrisi a trentadue denti in casa Chelsea: a gennaio si potrà fare mercato. Come annunciato in mattinata, infatti, il Tas ha ufficializzato lo sblocco del calciomercato per la sessione invernale di trattative (dimezzando quindi il divieto). L’allenatore dei Blues Frank Lampard ha commentato così la sentenza: “Adesso lo sappiamo ed è una notizia sicuramente positiva per noi, che quindi possiamo iniziare a pensare al mercato – ha detto l’ex centrocampista -. Ovviamente è una cosa buona e ne sono felice, in ogni caso sono contento della squadra che ho a disposizione, faremo delle valutazioni in futuro per capire se a gennaio dovremo intervenire in qualche reparto”. Il Chelsea, dopo una partenza un po’ in salita, attualmente si trova quarto in Premier League alle spalle di Liverpool, Leicester e Manchester City.