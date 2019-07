Chelsea, Lampard: “Possiamo vincere la Premier? Dobbiamo partire con questa mentalità”

Da Yokohama, in Giappone, ha parlato l’allenatore del Chelsea Frank Lampard, pronto alla prima stagione da tecnico dei Blues: “È bello essere di nuovo in questa famiglia, è più semplice per me conoscere già tutto l’ambiente e molte persone, così non provo la sensazione del classico primo giorno di scuola. Al Chelsea ho avuto nove allenatori diversi e ho sempre rispettato tutti, anche quelli con cui magari il feeling non era particolarmente stretto e saldo”.

PREMIER – Sulle possibilità di migliorare il terzo posto in classifica conquistato nella scorsa Premier League: “I 26 punti di divario dal Manchester City campione? L’unico modo per accorciare il gap è lavorare in maniera molto intensa, abbiamo anche il divieto di operare trasferimenti quindi dobbiamo essere realistici, ma credo nella qualità dei giocatori che abbiamo in rosa. Ogni giorno leggo che City e United stanno comprando per rafforzarsi, ma anche noi siamo competitivi: Loftus-Cheek, Hudson-Odoi, Willian, Rudiger… credo in loro, sono giovani di grande prospettiva. Possiamo quindi vincere il campionato? È una bella domanda, ma dobbiamo partire con quella mentalità”.