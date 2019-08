Chelsea, Lampard: “Se diamo il massimo possiamo vincere la Supercoppa. Il Liverpool…”

A Ferragosto non si fa pausa, anzi è tempo di uno degli appuntamenti più importanti della stagione, la Supercoppa europea. Quest’anno si affrontano il Chelsea di Lampard e il Liverpool di Klopp, rispettivamente campioni in carica di Europa League e Champions League. Ecco in conferenza stampa le parole dei tecnico dei Blues: “Sono ottimista, ho fiducia nei miei giocatori e nel fatto che siamo qui per nostro merito. Ovviamente sono consapevole della forza dell’avversario, che a sua volta ha trionfato in Champions con altrettanto merito: Klopp è fantastico e il gruppo di giocatori anche, ma se diamo il massimo possiamo vincere”.

E ancora: “I Reds sono diversi dallo United, dovremo cambiare leggermente il nostro approccio. È un trofeo che per il club significa molto, lo so perché siamo stati battuti due volte. Ripeto, se diamo il massimo possiamo farcela, l’importante è poi non avere alcun rimpianto”.