Chelsea, Lampard si affida a Thiago Silva: “Ci mancava un leader come lui. Sappiamo di cosa è capace”

Settimane caldissime in casa Chelsea, assoluta protagonista del calciomercato. Sorride Frank Lampard che avrà a disposizione una rosa di assoluto spessore. Giovani talentuosi ma anche calciatori esperti come Thiago Silva, fresco arrivato dopo l’esperienza al Psg. Ed è proprio del difensore brasiliano che il tecnico ha parlato ai canali ufficiali dei blues.

Lampard: “Thiago Silva, il leader che cercavamo”

“Conosco molto bene Thiago Silva. Esattamente come tutti gli altri. Thiago porterà esperienza, gioca ancora ai massimi livelli, come si è visto nella finale di Champions League e nelle partite ha disputato per tutta la stagione”, ha detto Lampard. Un giocatore come lui era esattamente quello che cercavamo. Lui porta esperienza, doti di leadership, capacità e qualità. Sarà estremamente importante per noi. Abbiamo una squadra relativamente giovane e la scorsa stagione abbiamo visto che ci sono state delle partite in cui avevamo bisogno di qualcosa in più sotto l’aspetto della leadership. In tal senso, Thiago Silva porta tutto questo. Può comandare in campo e può influenzare gli altri. Penso che possa darci quello di cui avevamo bisogno, anzi, sono sicuro che lo farà. Sono davvero contento sia arrivato al Chelsea”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE