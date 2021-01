Chelsea, Lampard verso l’esonero: niente allenamento mattutino per i blues. Tuchel pronto

Frank Lampard è ormai vicinissimo a dire addio alla panchina del Chelsea. Il tecnico sarebbe in bilico ormai da tempo visti gli scarsi risultati fin qui ottenuti. I vertici avrebbero già deciso l’esonero che potrebbe arrivare in queste ore.

Come riporta il Telegraph, l’ex bandiera blues verrà esonerata nella giornata di oggi. I risultati deludenti ottenuti fino ad ora hanno portato alla forte decisione. Sembra, inoltre, che ai calciatori sia stato comunicato di non presentarsi agli allenamenti previsti questa mattinata sintomo che qualcosa si stia muovendo.

L’attuale nona posizione in Premier League con 29 punti in 19 giornate è davvero troppo poco per meritarsi la conferma. Da quanto si apprende potrebbe essere stato già scelto il sostituto: sarebbe Thomas Tuchel il prescelto. L’ex Psg è libero e sarebbe un profilo gradito alla dirigenza. In passato anche il nome di Massimiliano Allegri era stato accostato al club di Londra.