Chelsea, l’attacco di Gilmour a Maguire: “Mi ha preso per la gola e mi ha chiamato piccoletto”

Bullismo in campo durante il match tra Chelsea e Manchester United. Durante la partita di Carabao Cup tra le due formazioni, il giovane talento del Chelsea Billy Glimour ha subito minacce fisiche e non solo da parte del difensore centrale dei Red Devils Harry Maguire. Il fatto risale a qualche mese fa e a parlarne è stato proprio il centrocampista blues ai canali ufficiali del club: “Mi ha spinto via afferrandomi per la gola e dicendomi che sono un piccoletto. E’ qualcosa che devo affrontare. Non lascerò che accada di nuovo”.

LO FARA’ ANCORA – Secondo il centrocampista 18enne, Maguire non smetterà di comportarsi così in campo con avversari più giovani: “Proverà ancora a bullizzare i giovani quindi devo imparare ad essere più forte. Ci ho lavorato e posso farcela. Quella è stata una lezione”.