Chelsea, Leboeuf: “Ronaldo irrispettoso e poco professionale”

L'ex calciatore del Chelsea e della Francia Frank Leboeuf ha criticato il comportamento dell'attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo. Il portoghese dopo essere stato sostituito nell'intervallo dell'amichevole finita 1-1 con il Rayo Vallecano, ha lasciato l'Old Trafford. “Penso che questo sia sbagliato, non è professionale, con tutto il rispetto che posso avere per il calciatore. Lo apprezzo ed ho tanto rispetto per quello che ha ottenuto nella sua carriera, ma questo comportamento è poco professionale e irrispettoso nei confronti del club. Devi restare in panchina, devi mostrare rispetto per gli altri giocatori e tifosi. Il tuo contratto appartiene al club, l'hai firmato e devi giocare per loro o almeno stare in panchina fino alla fine della partita", ha detto Leboeuf a ESPN.