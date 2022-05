Chelsea, l’ex Cahill: “Con 11 Azpilicueta i Blues vincerebbero la Premier ogni anno”

Il commento del difensore ex Blues

Capitano, leader della squadra ma anche oggetto del mercato. Cesar Azpilicueta , esterno spagnolo del Chelsea , è importantissimo per la formazione Blues e secondo il suo ex compagno Gary Cahill la società di Londra avrebbe bisogno di un intero team composto da calciatori come lui. Non ha mezze misure l'ex centrale dei londinesi, ora al Bournemouth , per complimentarsi col classe 1989. Parlando al Sun, l'inglese si è spinto oltre con alcune affermazioni davvero importanti.

CON 11 AZPILICUETA... - "La storia di Azpilicueta al Chelsea è semplicemente una storia vincente da quando è arrivato nel club. Basta guardare quanti calciatori, anche importanti, arrivano ogni anno al Chelsea e come sia difficile rimanere nel club e fare bene. Non duri così tanto in un club come questo se non sei un giocatore e un professionista fantastico come lo è lui", ha detto Cahill. E ancora: "Dà sempre il 100% e quando io sono arrivato al Chelsea mi ha subito stupito il suo atteggiamento intenso in ogni cosa che fa. Penso che con 11 Azpilicueta il Chelsea vincerebbe la Premier League ogni anno. Lui è stato senza dubbio uno dei migliori affari fatti dal club".