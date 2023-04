Chelsea-Liverpool, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Si sfidano Chelsea e Liverpool per il recupero della giornata di Premier League, Blues e Reds in campo alle 21.

Chelsea-Liverpool scendono in campo oggi, martedì 4 aprile 2023 per il recupero del match di Premier League. Blues e Reds si sfidano in quella che si annuncia una gara molto importante anche per la classifica tra due formazioni che, sicuramente, stanno vivendo un'annata sotto le aspettative.

Chelsea-Liverpool, le ultime Il recupero dell'ottava giornata di Premier League tra Chelsea e Liverpool sarà una gara molto particolare, specie in casa Blues dopo l'esonero, a sorpresa, di Potter arrivato in corsa al posto di Tuchel. Ci sarà Saltor in panchina, scelto per guidare il team fino al termine della stagione. Il neo mister si dovrebbe affidare a Havertz, Pulisic e Joao Felix in avanti. In mezzo possibile rientro dall'inizio di Kanté. In porta Kepa.

Nei Reds di Klopp spazio a Salah, Nunez e Firmino. In difesa solito reparto completo davanti ad Alisson.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Il match tra Chelsea e Liverpool è in programma, come detto, oggi martedì 4 aprile 2023 allo stadio Stamford Bridge di Londra. Il calcio d'inizio è alle ore 21:00. Il massimo campionato inglese è un'esclusiva Sky. Quindi la gara tra Blues e Reds sarà dunque trasmessa in tv dai canali Sky Sport Uno (201) e, in maggiore qualità video, da Sky Sport 4K (213).

La partita potrà essere seguita anche in live streaming con Sky Go, disponibile anche per dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; James, Koulibaly, Cucurella; Kanté, Enzo Fernandez, Kovacic, Chilwell; Havertz, Pulisic; Joao Felix.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Elliott; Salah, Nunez, Firmino.