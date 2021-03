Chelsea, Mendy salta FA Cup e partite col Senegal perché… deve andare dal dentista

Edouard Mendy non ha preso parte alla sfida del suo Chelsea contro lo Sheffield United in FA Cup e non si aggregherà al Senegal per le partite internazionali perché necessita di un intervento… dal dentista. Detto così, fa anche un po’ sorridere, ma è la verità ed evidentemente il problema è più serio di quello che potrebbe sembrare. Lo ha confermato il tecnico blues Thomas Tuchel dopo il successo dei suoi blues in Coppa. L’estremo difensore, assoluto protagonista del nuovo avvio dei londinesi sotto la guida del mister tedesco, dovrà stare fermo nel corso della pausa per le Nazionali per un problema alla bocca.

Mendy, stop per operazione dal dentista

“Si è allenato 5 minuti alla vigilia della FA Cup, poi si è fermato perché aveva troppo dolore”, ha raccontato Tuchel dopo il match di Coppa come riporta il Sun. “Mendy resterà qui e non andrà col Senegal perché si dovrà sottoporre ad un intervento chirurgico al dente”. E ancora: “Ha bisogno di vedere il dentista perché deve essere fatto. È per questo che lo facciamo ora. In modo che possa tornare a disposizione dopo la sosta delle Nazionali”.

Sul problema al dente e alla bocca, però, c’è un velo di mistero: “Si tratta dello stesso problema che aveva avuto in precedenza, ha dolore e bisogna intervenire”, ha concluso Tuchel sulle condizioni di Mendy.