Chelsea, Mount e il mondiale per club: “Cech ha un rimpianto e io non voglio…”

Il racconto dell'inglese

Il Chelsea sfiderà oggi il Palmeiras per la finalissima del mondiale per club. Un torneo che vale tanto per i Blues che, come spiegato da Mason Mount al Daily Mail hanno una motivazione in più per non fallire nell'obiettivo di alzare al cielo il trofeo.

RIMPIANTO - "Cech ci ha parlato un po' durante gli allenamenti in questa settimana e ha detto che ha pochi rimpianti nella sua carriera, ma uno di questi è di non aver vinto questo torneo quando ne ha avuto la possibilità", ha raccontato Mount. "Ha giocato solo una volta nella sua carriera in questo torneo. In quest'ottica, per me, potrebbe essere l'unica volta che gioco una sfida simile in carriera. Quindi io come tutta la squadra sappiamo quanto sia importante dare tutto per vincere questo trofeo. Non capita tutti i giorni di partecipare a questa competizione: devi vincere la Champions League, e non succede così spesso".