"Ciao a tutti, per molti credo che non sarà una sorpresa e penso che meritiate più di una semplice dichiarazione scritta anche se questo non renderà più facile quello che sto per dire. Per me è arrivo il momento di lasciare il Chelsea. Volevo dirvi quanto vi sono grato per tutto il supporto che mi avete dato in 18 anni. So che alcuni di voi non saranno contenti della mia decisione, ma è la cosa giusta a questo punto della mia carriera. Sono arrivato al Chelsea quando avevo sei anni e ne abbiamo passate tante insieme", ha detto Mount.