Chelsea, Mount: “Tuchel ci ha cambiato. Ora entriamo in campo sapendo di poter vincere ogni partita”

Mason Mount esulta dopo il passaggio del turno in Champions League. Il Chelsea, nonostante la sconfitta per 0-1 subita dal Porto, è passata alle semifinali forte del risultato dell’andata. L’inglese classe 1999 ha commentato il momento dei suoi ai microfoni di BT Sport sottolineando l’importanza del tecnico Thomas Tuchel arrivato al posto di Lampard a stagione in corso.

Mount carica il Chelsea ed esalta Tuchel

“Siamo sulla buona strada per fare bene. Chiunque giochi sa di poter fare bene. Siamo concentrati in ogni gara e sappiamo al 100% di poter fare bene. Entriamo in campo con la consapevolezza di vincere. Sappiamo che ci attende un finale di stagione impegnativo ma siamo pronti”, ha detto Mount.

THIAGO SILVA TRA I PROTAGONISTI NEL CHELSEA

Sulla Champions League: “Per quanto riguarda le semifinali, siamo pronti ad incontrare chiunque. Siamo pronti a lottare. Il più forte passerà. Non è facile giocare a questo livello e contro il Porto potevamo fare meglio sicuramente ma l’importante è aver raggiunto l’obiettivo di arrivare in semifinale”.

Un pensiero anche all’importanza di Tuchel: “Il mister ha avuto una grande influenza su di noi. Non è facile arrivare a metà stagione, ma sapevamo fin dal primo giorno cosa voleva. Abbiamo portato tutto quello che ci ha chiesto in ogni partita. Noi lavoriamo duramente e visto il livello raggiunto vogliamo continuare a farlo”.