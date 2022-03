Chelsea, Nike non può produrre nuove maglie: sponsor visibili nonostante l’addio

3 e Hyundai hanno lasciato il club dopo i fatti relativi alla guerra in Ucraina ma il Chelsea non ha trovato il modo di "nascondere" gli sponsor.

La società di Londra aveva avanzato alcune proposte per evitare di mostrare appunto il "3", ipotizzando l'uso di uno spray o del nastro adesivo. Entrambe le soluzioni, però, non hanno trovato il via libera in quanto ritenute disordinate o problematiche per i giocatori.