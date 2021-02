Chelsea, non solo i titolari: contro l’Atletico Madrid 400 milioni… in panchina

Titolari di tutto rispetto nel match del Chelsea in Champions League contro l’Atletico Madrid. Ma soprattutto una panchina… d’oro. Curioso il dato mostrato da B/R Football su Twitter che spiega come mister Thomas Tuchel, per la sfida di Coppa valevole per gli ottavi di finale d’andata del torneo, abbia lasciato seduti ben 400 milioni…

Chelsea: una panchina d’oro

Kai Havertz e Kepa Arrizabalaga basterebbero per dire che il Chelsea ha una panchina di tutto rispetto, anche dal punto di vista degli investimenti fatti. Eppure, i blues hanno fatto molto di più. Il tecnico Tuchel, infatti, tenendo almeno all’inizio seduti ad osservare la sfida di Coppa contro l’Atletico Madrid anche Christian Pulisic, Ben Chilwell, Hakim Ziyech, N’Golo Kanté, Emerson Palmieri, Kurt Zouma, Willy Caballero, Reece James, Billy Gilmour e Tammy Abraham ha messo a segno un vero record.

Tutti i nomi citati, infatti, sono rimasti spettatori al fischio d’inizio della gara di Champions contro l’Atletico Madrid. Nessuna grossa novità, dato che in campo possono andarci solo in undici. Eppure, osservando il loro valore, o meglio, le cifre spese dai londinesi per acquistarli, ecco la sorpresa: 400 milioni “tenuti al caldo”.

Visto il risultato finale, però, bisogna dare ragione all’allenatore…