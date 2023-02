Chelsea, paura per Azpilicueta: notte in ospedale dopo colpo alla testa

Paura per Cesar Azpilicueta . Durante la partita di Premier League del Chelsea contro il Southampton, il terzino spagnolo ha ricevuto un brutto colpo alla testa durante un contrasto aereo con Sekou Mara. Il giocatore Blues ha avuto la peggio e, dopo i soccorsi, è stato costretto ad uscire dal campo in barella.

A dare aggiornamenti sul calciatore ci ha pensato poi l'allenatore Graham Potter , che ha rassicurato i tifosi affermando che il ragazzo sia stato portato in ospedale ma in totale lucidità.

Un forfait sicuramente importante per i Blues che hanno dovuto fare i conti anche con la sconfitta in campionato. Infatti, allo Stamford Bridge è stato il Southampton ad imporsi per una rete a zero.