Chelsea, Pedro è carico: “Supercoppa? Vogliamo vincere, iniziare con un trofeo dà fiducia…”

I campioni della Champions League contro quelli dell’Europa League. Questa serà andrà in scena la finale di Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea.

Dopo le parole dei protagonisti Reds, ecco quelle di chi scenderà in campo per i Blues. L’attaccante spagnolo Pedro, intervenuto in conferenza stampa, ha detto la sua sul momento del Chelsea e sulla voglia di iniziare al meglio la stagione. Un successo che consentirebbe alla squadra di Lampard di resettare il ko dell’esordio in campionato e ripartire carichi al massimo.

VINCERE – “Iniziare la stagione con un trofeo in bacheca ti dà la giusta fiducia per il futuro”, ha detto Pedro. “Il Liverpool è una squadra solida, con grandi giocatori, molto forte in contropiede. Dovremo essere bravi a leggere bene la partita, restare compatti e sfruttare ogni occasione se vogliamo provare a vincere. Per me sarà la quarta finale di Supercoppa”. E per arrivare al trionfo, Pedro sa di cosa ci sarà bisogno: “Sarà fondamentale la mentalità: dovremo rimanere compatti e non perdere di intensità”.