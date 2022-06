Chelsea, peggior acquisto di sempre: in cima Lukaku poi un top Juve

In Inghilterra è stata stilata una classifica che riguarda i trasferimenti più costosi e sbagliati del Chelsea. In cima alla graduatoria c'è Lukaku riconosciuto come il peggior trasferimento del club londinese nella storia. La valutazione è stata fatta dal Daily Mail. Il belga comunque sta per tornare all'Inter dopo le incomprensioni con il tecnico Tuchel.