Chelsea, Pochettino: “Osimhen? Siamo a lavoro per il mercato di gennaio”

Protagonista di uno dei peggiori avvii stagionali della sua storia, il Chelsea punta a rimettere presto a posto le cose. Grande difficoltà della squadra di Pochettino è riuscire ad andare a rete e per questo, negli ultimi giorni, si era presentata la possibilità di ingaggiare un centravanti di livello come Victor Osimhen. Riguardo il nigeriano e il prossimo mercato ne ha parlato l'allenatore in conferenza stampa.

MERCATO: "Certamente siamo già al lavoro per il mercato di gennaio (Osimhen? ndr). Però siamo anche concentrati sul recupero dei giocatori infortunati, per esempio Nkunku che quando tornerà ci aiuterà a segnare più gol e a esser più solidi come squadra". E proprio collegandosi a questo discorso, il tecnico argentino ha chiarito il problema infortuni: "Ci sono giocatori che non possono reggere 70 partite, ma per noi allenatori diventa difficile. Ogni calciatore vorrebbe sempre giocare, ma non può farlo dal punti di vista fisico. E poi c'è anche la pressione di dover vincere. Insomma, è un argomento difficile e complicato".