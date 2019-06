Chelsea, pronto il ritorno di Cech: staff tecnico o giovanili per l’ex portiere

Se ne parla ormai da mesi, fra poco si concretizzerà il ritorno di Petr Chech al Chelsea, dopo che contro i Blues ha perso la finale di Europa League con la maglia dell’Arsenal meno di un mese fa. Secondo Sky Sports Uk, manca ormai pochissimo per l’annuncio da parte della società per definire il ruolo dell’ex portiere: farà parte dello staff tecnico della prima squadra oppure avrà un ruolo nelle giovanili. Classe 1982 della Repubblica Ceca, ha militato nel Chelsea per ben 11 stagioni, dal 2004 al 2015, totalizzando un numero impressionante di presenze: 496 fra tutte le competizioni, diventando uno dei più forti estremi difensori della sua generazione. Anche il palmares è degno di nota: ha vinto una Champions League, una Europa League, 4 Premier League, 3 Coppe di Lega e 5 FA Cup.