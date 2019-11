Chelsea, Reece James incanta. L’ex Joe Cole esagera: “Sembra di vedere Beckham…”

Un suo gol ha regalato l’insperato pareggio al Chelsea nel match di Champions League contro l’Ajax. Reece James si è preso la scena nella notte dello Stamford Bridge. La rete del 4-4 ha fatto esplodere i tifosi blues e anche qualche ex storica bandiera del club londinese che ha voluto azzardare anche un paragone importante.

Joe Cole, storico ex calciatore del Chelsea, come riporta il Sun, ha parlato della stellina inglese ed in modo particolare delle sue doti tecniche: “Quando eravamo in America, ho visto tante cose. Mi sono allenato e l’ho visto, in mezzo agli altri ragazzi. Tutti sbagliavano i cross. Ma lui no. Lui era preciso, perfetto. Non falliva mai. Sembrava di vedere David Beckham…“, ha detto Joe Cole sul giovane 19enne del Chelsea. Un paragone importante che il ragazzo classe 1999 sicuramente avrà apprezzato.