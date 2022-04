Chelsea, Ricketts vogliono acquistare il club con una promessa: mai in Superlega

L'ultima idea della famiglia per provare a convincere i tifosi Blues

Situazione davvero particolare in casa Chelsea dopo le problematiche sorte a causa del congelamento dei beni del patron Abramovich a causa dello scoppio della guerra in Ucraina e la conseguente necessità da parte del magnate russo di vendere la società .

Tale proposta, però, non sembra andata a genio ai tifosi della società londinese che hanno protestato animatamente contro l'eventuale cessione a loro favore. Il Guardian spiega come i Ricketts siano disposti a tutto pur di prendere le redini del Chelsea .

In modo particolare, i possibili nuovi proprietari avrebbero formulato una proposta d'acquisto che prevede anche alcuni punti "extra". Tra questi, l'impegno di non partecipare mai a una Superlega europea. Vedremo se questo basterà per far cambiare idea sul proprio conto ai tifosi londinesi.