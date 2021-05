Chelsea, Rudiger e il discorso motivazionale di Tuchel contro il Manchester City

"Ci ha motivato ad uscire dopo l'intervallo e credere nella vittoria"

Redazione ITASportPress

Un primo atto è andato in scena tra Manchester City e Chelsea. L'antipasto della finale di Champions League vissuto in campionato ha visto i blues trionfare contro la squadra di Pep Guardiola e il merito sarebbe anche di un discorso motivazionale che il tecnico Thomas Tuchel avrebbe fatto ai suoi. Lo ha raccontato Antonio Rudiger, difensore dei londinesi, al sito ufficiale del club. Nella sua intervista, uno sguardo, ovviamente, anche all'impegno del prossimo 29 maggio quando in palio ci sarà la Coppa dalle grandi orecchie.

Rudiger tra segreti di Tuchel e finale di Champions

"È stato un match davvero folle. Abbiamo subito gol subito, nei primi minuti del primo tempo. Poi il rigore parato da Mendy e infine il nostro grande secondo tempo", ha esordito Rudiger facendo riferimento alla partita giocata, e vinta, contro il Manchester City in Premier League sabato sera. "Siamo stati forti, con uno spirito combattivo. Anche i giocatori che non hanno giocato spesso sono entrati in campo col piglio giusto per fare la differenza. Siamo rimasti concentrati sul nostro gioco e abbiamo sempre creduto di poter creare delle nostre possibilità per vincere".

DISCORSO - Tra i fattori che hanno permesso al Chelsea di vincere la gara, secondo Rudiger, anche il discorso motivazionale del tecnico Tuchel all'intervallo: "A fine primo tempo eravamo ancora in partita e l'allenatore ce lo ha evidenziato. Voleva che uscissimo e mostrassimo il nostro vero spirito nel secondo tempo. Noi lo abbiamo fatto. Dopo le sue parole tutti credevamo totalmente di poter cambiare le cose e il risultato. Sono una squadra molto forte ma anche loro (il Manchester City ndr) sono umani, e ci saranno dei momenti in cui commetteranno errori. Quando questo accade, devi essere pronto a punirli e lo abbiamo fatto".

CHAMPIONS - Dal campionato alla finale di Coppa: "C'è molta strada da fare fino alla finale di Champions League del 29, ma sappiamo che entrambe le squadre saranno super preparate per una grande partita. Sarà la partita della vita per noi come per loro. Vogliamo vincere. Esattamente come abbiamo già fatto".