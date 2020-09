Chelsea, Rudiger fa il bis come… agente: “Con Werner ha funzionato. Vediamo se riesco anche con Havertz”

Antonio Rudiger ci ha preso gusto. Il difensore del Chelsea prova ad improvvisarsi agente per portare l’ennesimo colpo in casa blues. Dopo l’affare che ha visto Timo Werner firmare col club di Londra, grazie anche al contributo del centrale tedesco, ecco che la storia si ripete per Kai Havertz, altro obiettivo di mercato della squadra del patron Abramovich.

Rudiger: “Con Werner ha funzionato. Spero accada di nuovo”

Come scrive il Daily Mail, dopo aver messo lo zampino nella trattativa per convincere Werner a firmare per il Chelsea “l’agente” Rudiger ci prova anche con l’altro connazionale Kai Havertz. “Tutto è andato per il meglio per quanto riguarda Timo (Werner ndr). Quindi penso di aver dato il mio contributo”, ha spiegato il centrale. “Ora spero che lo stesso accada con Kai e che si possa ripetere la buona riuscita dell’affare”.

E chissà se Rudiger non proverà a fare la sua mossa in occasione della Nations League quando incontrerà proprio Havertz in ritiro con la maglia della Germania… Al Chelsea lo sperano.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE