Chelsea, Rudiger: “In caso di pericolo non possiamo ripartire”

Come la Bundesliga e la Serie A, anche la Premier League sta pensando a come e quando ripartire. I contagi in Inghilterra sono ancora piuttosto alti e l’unica ipotesi valida è quella delle porte chiuse. La decisione però spetterà al governo e non sono esclusi test sierologici ai giocatori come in Liga.

PERICOLO – Il tema della ripresa del campionato sta dividendo anche gli addetti ai lavori. José Mourinho si è detto favorevole alla ripartenza, ma Toni Rudiger, difensore del Chelsea non sembra essere molto d’accordo: “Se continuiamo a giocare e si crea un pericolo, e continuiamo a ignorare quel che accade nel mondo, la gente che muore, non so se potrei essere a posto con la coscienza. Se tutto andrà per il verso giusto e per le autorità sarà possibile riprendere, e se non ci saranno pericoli, okay. Ma se ci sarà pericolo che ripartendo potranno esserci più infetti, non possiamo ripartire“. Queste le sue parole durante un’intervista a ZDF.