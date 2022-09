Chelsea, salta Tuchel: esonerato!

Nella serata di ieri il k.o. in Champions League, oggi l'esonero. In casa Chelsea è addio a Thomas Tuchel con tanto di nota ufficiale apparsa in questi minuti sul sito e sui canali social del club.

Dopo un inizio di campionato non ottimale e la brutta prestazione contro la Dinamo Zagabria all'esordio stagionale in Champions League, il Chelsea ha comunicato l' esonero di Thomas Tuchel , allenatore che con i Blues ha vinto proprio la Coppa dalle grandi orecchie.

Questo il comunicato del club: "A nome di tutti i dipendenti del Chelsea FC, il Club desidera esprimere la propria gratitudine a Thomas e al suo staff per tutti gli sforzi compiuti durante il periodo trascorso nel Club. Thomas avrà giustamente un posto nella storia del Chelsea dopo aver vinto la Champions League, la Supercoppa e la Coppa del Mondo per Club durante la sua permanenza qui".

E ancora: "Al raggiungimento dei 100 giorni dall'acquisizione del club, e mentre continua il duro lavoro per portare avanti il club, i nuovi proprietari ritengono che sia il momento giusto per effettuare questa transizione. Lo staff tecnico del Chelsea si occuperà della squadra per gli allenamenti e la preparazione delle prossime partite, mentre il club si sta muovendo rapidamente per nominare un nuovo allenatore. Non ci saranno ulteriori commenti fino alla nomina del nuovo allenatore".