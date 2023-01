Chelsea scatenato: Malo Gusto colpo da 35 milioni e quel bonus al Lione…

Nuovo affare chiuso per la squadra di Londra.

Altro rinforzo per il Chelsea , ma solo dalla prossima stagione. Dopo aver sostenuto le visite mediche di rito, Malo Gusto è un nuovo calciatore dei Blues con l'annuncio ufficiale arrivato direttamente dal club inglese e dal Lione, squadra che ne deteneva il cartellino, via social e con i rispettivi comunicati.

Per il giocatore contratto fino al 2030. Per il terzino di 19 anni, che resterà all'Olympique Lione fino al termine della stagione in corso, la formazione di Londra ha speso cifre considerevoli e anche un bel bonus da versare al club francese nel corso di tutta la durata del contratto.