Chelsea, sfortuna Mendy: operato dopo frattura a un dito in allenamento

Non solo qualche rumors extra campo di troppo a proposito del rinnovo di contratto che, per ora, non arriva. In casa Chelsea c'è anche una seconda grana che riguarda il portiere EdouardMendy. In queste ore, infatti, l'estremo difensore è stato operato per risolvere la frattura a un dito (della mano si suppone) rimediata in allenamento questa settimana.