Chelsea, si pensa inevitabilmente al mercato 2020: ecco l’idea da 74 milioni di euro

Con il calciomercato bloccato fino alla prossima estate, è normale che il Chelsea stia già pensando alle trattative per il 2020. Considerando le cessioni in primis di Hazard e David Luiz, Lampard proverà a fare del suo meglio con i giocatori che ha a disposizione, ma le attenzioni sono per i rinforzi che verranno. Fra questi, secondo il Daily Mail, ci sarebbe anche il terzino Ben Chilwell, 22enne del Leicester e della Nazionale inglese, che ha una clausola rescissoria di 74 milioni di euro. Sarebbe un pupillo dell’allenatore ex Derby County, per questo si sta già pensando al futuro. Bisogna però sperare che il giocatore non si sposti in qualche altra squadra nel prossimo mercato di gennaio: da tempo piace alle big, è un terzino che può adattarsi anche da esterno di centrocampo.