Chelsea, stop di un mese per Lukaku che salta 6 match

L'ex Inter si è infortunato ieri durante il match di Champions

Il Chelsea non potrà contare sull'aiuto del proprio attaccante Romelu Lukaku per circa un mese. Lo riporta il tabloid inglese Sun. L'ex Inter ha riportato una distorsione alla caviglia durante la partita del terzo turno della fase a gironi della Champions League contro il Malmö (4: 0). Ora il belga deve saltare tre o quattro settimane. Il Chelsea non potrà avere a disposizione Lukaku per le partite contro Norwich, Southampton, Newcastle, Malmo, Burnley e Leicester.