Chelsea, svolta per la cessione: chiusura ai dettagli con Boehly

Chiusura ai dettagli per la cessione del club inglese

Il Chelsea non sta passando un buon periodo dal punto di vista societario. L'ex proprietario Roman Abramovich ha messo in vendita il club inglese e dopo un periodo tribolato per la cessione del club è arrivata finalmente una svolta. Secondo il Daily Mail, mancano solo gli ultimi dettagli per l'acquisto del Chelsea da parte del consorzio statunitense con a capo Todd Boehly. Nell'attesa dell'ufficializzazione, che dovrebbe arrivare nel giro massimo di una settimana, emergono alcuni dettagli del contratto che verrà sottoscritto.