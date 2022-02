Chelsea, tegola Tuchel: positivo al Covid e c’è il Mondiale per club

I Blues giocheranno in FA Cup e poi partiranno per disputare il Mondiale per Club

Redazione ITASportPress

Tegola in casa Chelsea a pochi minuti dall'inizio della gara di FA Cup contro il Plymouth Argyle. Mister Thomas Tuchel è risultato positivo al Covid-19. Una brutta notizia per i Blues che perdono il loro allenatore per la sfida di oggi ma che vedono l'ansia aumentare anche in vista dei prossimi impegni in Coppa del Mondo.

Infatti, la squadra di Londra partirà già in giornata per Abu Dhabi dove disputerà il Mondiale per Club in rappresentanza dell'Europa in quanto vincitrice della Champions League 2021.

LA NOTA - La positività di Tuchel è stata annunciata dal Chelsea con un comunicato ufficiale apparso via social e sul sito: "Thomas Tuchel è risultato positivo al Covid-19. L'allenatore del Chelsea seguirà ora i necessari protocolli di autoisolamento e spera di unirsi alla squadra ad Abu Dhabi entro la prossima settimana. La squadra volerà via per la Coppa del Mondo per club dopo lo scontro di FA Cup di questo pomeriggio con il Plymouth Argyle".